Linnavalitsus soovib Kastani puiestee esialgse nime taastada, mitte seda muuta

See suurejooneline, pärast Eesti Vabadussõda puiesteena rajatud tänav, tehti toonase linnavõimu, ja arvata, et ka linnakodanike poolt, Jaan Poskale tänuks ning tema meelespidamiseks. Nimelt võttis Rakvere linnavolikogu 10. märtsil 1920. aastal üksmeelselt vastu otsuse, et uue linnaosa peatänava nimeks saab just Jaan Poska tänav. Sinna rajatud puiestee tegemine võttis aga mitu-mitu aastat aega. 1925. aastal avati suure pidulikkusega skulptor Amandus Adamsoni valmistatud Rakvere Vabadussõja ausammas. Tänavanimi oli uuesti muutuste tuules 1940. aasta suvel, kui Eestis kehtestati Nõukogude okupatsioonirežiim, mis Poska nime asendas Kastaniga. Vabadussõja ausammas lasti aga õhku sama aasta 21. oktoobril. Saksa okupatsiooni aastail Jaan Poska puiestee nimi taastati ja isegi pärast teist maailmasõda 1945. aasta hilissügisel oli veel tänavanimena kasutusel, aga kommunistide survel mitte enam kauaks.