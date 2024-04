Meesmodell tõi ripsmetehnikute meistrivõistlustele elevust

Meistrivõistlused said avapaugu klassikaliste ripsmete paigalduse kategooriaga. Kui kohale jõudsin, oli saal rahvast puupüsti täis ning ainsa meesmodellina olin tähelepanu keskpunktis ja pilke langes igast suunast.

Hindamine käis anonüümselt ning ripsmetehniku valis iga modell ise. Minu liisk langes Pärnust kohale sõitnud Age Kubiliusele, kes on ripsmetehniku võistlustel juba vana tegija. Kubilius rääkis, et hakkas ripsmetehnikuna tegutsema kuus aastat tagasi ja praeguseks on sellest kujunenud tema täiskohaga töö.