Tütarlastekoor üllatas end Kaunases hõbedaga

Kaunases helilooja Juozas Naujalise nimelisel festival-konkursil sai Virumaa Tütarlastekoor teada, et kõlab hõbedaselt ning esitus on kunstilisel kõrgtasemel. Koroonaaja väsimus on seljatatud, koor on taas kasvamas ning laulurõõm heliseb häältes ja südametes.