Nädala lind: käblik

Üks pisemaid linde kogu Euroopas. Ainult pöialpoiss on kümnegrammisest käblikust veel pea poole tillem. Aga käbliku laul on vaatamata linnu väiksusele metsas üks valjemaid. Kunagi tuli üks naljahammas välja võrdlusega, et kui inimene suudaks oma kehakaaluga võrreldes sama kõva häält teha kui käblik, poleks telefone vajagi, nii kaugele oleks hääl kosta. Jumal tänatud, et meile sellist hääleaparatuuri pole antud. Et see just käblikule on saanud, on tegelikult tore, sest laulda ta oskab. Üks ilusamaid linnulaule on käbliku oma.