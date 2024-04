Kolumn: õuesõppe aeg

Meie neli aastaaega pakuvad küll väga heitlikku ilma, kuid nüüd alanud kevad meelitab tõepoolest välja nii suured kui ka väikesed: kergliiklusteed ja mänguväljakud on väikestest ja suurtest inimestest pungil ning need, kel võimalust, toimetavad usinasti koduaedades. Veidi selline tunne tekib, et talveunest pole ärganud mitte ainult loodus, vaid ka inimesed.