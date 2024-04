Tundide viisi täppistööd: ripsmetehnikud võistlesid Rakveres

Reedel võisteldi klassikaliste, 2D ja 3D volüümripsmete paigalduses ning lash-lift-ripsmete lamineerimises. Laupäeval oli kavas 5D ja 6D volüümripsmete paigaldus ja fantaasiavoor, mis sel aastal on kavandatud eriti suurejooneline. Kui mullu said modellid vaid lihtsalt värvilised ripsmepikendused, siis seekord tuleb esitlusest suurem sõu.

Võistluste peakorraldaja Sigrit Aberthal tunnistas, et volüümripsmete paigaldamises on tehnikud tublisti arenenud ja tase on kõrgem kui eelmisel aastal. Ilusalongi omanikul ning kogenud koolitajal tuli juba 2016. aastal mõte korraldada Eesti ripsmetehnikute meistrivõistlused, et ilutegijad kokku tuua ning oskuseid näidata.