Joonestusvõistluse CADrina paremaid jäi lahutama vaid üks punkt

CADrina projektijuht, Kadrina keskkooli huvijuhi Kristi Aimla-Maripuu sõnul oli väga põnev võistlus. Tema sõnul ei saanud lõpuni võitjas kindel olla, sest võistkondade tulemused olid erinevate voorude järgi heitlikud. "Huvitav oli ka see, et võistlejad arvasid, et ülesanne ei olnud tänavu raske, aga pidevalt läks lahendamisel siiski midagi nihu," avaldas ta.