Kaitseliidu õppus Põhjakonn saab täna avapaugu

"Õppus "Põhjakonn 24" on väga oluline väljaõppesündmus kirde maakaitseringkonna jaoks, mille jooksul saame anda hinnangu maakaitse kompaniide valmisolekule täita sõjaaja ülesandeid. Lisaks harjutame omavahelist koostööd nii ringkonna üksuste kui ka staabi vahel," ütles KiMKRi ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Kui eelmisel aastal keskendusid KiMKRi üksused peamiselt rünnakülesannete täitmisele, siis tänavu on fookuses kaitsvad tegevused. Samuti on meil hea meel võõrustada õppusel Põhjakonn ka liitlasi, kellega koos saame treenida oma üksusi erineval maastikul."