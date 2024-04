Rakvere teatri kirjutamiskonkursi "Kiida või kiru" võitja on selgunud

Kõige rohkem kirjatöid laekuski konkursile Franz Kafka samanimelisel jutustusel põhineva lavastuse "Metamorfoos" kohta. Arvustamist leidis ka käesoleva aasta veebruaris esietendunud Margo Tederi noortelavastus "Esimene armastus on revolutsioon". Ühel korral kirjutati nüüdseks mängukavast väljas ema ja poja suhetest pajatavast loost "See kõik on tema". Konkursitöid laekus nii Tallinna, Tartu kui ka Virumaa koolidest.