Paarkümmend minutit ja kaks patustajat: politsei alustas liiklustalgutega

Olgugi et piirkiirusest kinnipidamise kontroll on niigi politsei igapäevatöö üks põhiosa, alustati sel nädalal taas liiklustalgutega. Eesti inimesed märkisid kaardile ühtekokku 2400 probleemset kohta, neist 61 Lääne-Virumaal. Enim kohti on Rakvere ja Kunda linnas.