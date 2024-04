Aasta õpetaja konkursile esitati üle 1600 kandidaadi

Aasta õpetaja konkursi eestvedaja, haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna peaeksperdi Maris Raimetsa sõnul on põhjust rõõmustada, sest üles on seatud nii palju kandidaate.

"See näitab, et üle Eesti on mitmekülgseid ja säravaid haridustöötajaid, kelle tegevus on silma jäänud kolleegidele, õpilastele ning lapsevanematele. Suur aitäh kõigile esitajatele, sest märkamine motiveerib ning innustab. Teie panus on aluseks komisjonidele, kellel seisab nüüd ees suur töö, et silmapaistnutest välja valida parimad," rääkis Raimets.