Vastukaja: hääletan ka edaspidi lasteaedade ühendamise poolt

11. aprillil oli ajalehes Virumaa Teataja avaldatud juhtkiri pealkirjaga «Kas kõik on ikka eetiline?». Juhtkirjas seati kahtluse alla minu õigus/eetilisus osaleda linna lasteaedade ühendamise teemalises arutelus ja hääletamises ning on avaldatud inimeste mure, et ma hääletasin lasteaedade ühendamise poolt sellepärast, et mul on selleks isiklik huvi. Nimelt oleks ma pidanud saama koondamisega kaasneva kopsaka hüvitise.