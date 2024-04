«Tintinnebula» on kaunis, kuid lärmakas installatsioon

Viie meetri kõrguse puud kujutava moodustise otsa on kinnitatud mõnikümmend trummitaldrikut, mis vihma­sabinaga hakkavad ette kandma minimalistlikku heliteost. «Piiskade kukkumist kuulates võib tunda end millegi suurema osana,» on kirjeldanud teose ideed autor. Vastandiks kergele sabinale hakkavad taldrikud tuulise ilmaga kiledalt kolisema ja see kolin võib kuulda olla üsna kaugele.