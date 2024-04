Eesti Erametsaliit hakkab aasta parimat metsamajandajat valima

Eesti Erametsaliit tunnustab tublisid metsaomanikke, kes majandavad oma metsa heaperemehelikult ja kooskõlas loodusega. Konkursi eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele metsandust ning selle eriilmelisust erinevate metsaomanike kaudu. Erametsaliidu tegevjuhi Jaanus Auna sõnutsi toob erametsaomanike konkurss esile erametsanduse ühe suurima võlu – erineva käekirja metsade eest hoolitsemisel.

"Kes on usinalt istutanud, kes panustanud metsa kujundamisse läbi hooldusraiete, kes jätnud rohkem või vähem metsa looduslikule arengule või kes hoopis rajanud pikkade aastate pärast suureks sirguva tammiku. Konkursil osalejate metsades on näha väga eriilmelist ja alati hoolivat suhtumist metsaomandisse. See ongi väärtus, mida esile tuua," rääkis Aun.