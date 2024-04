EKSPERIMENT ⟩ Kas elu ilma šampoonita on ikka võimalik?

Esialgu tundub, et šampoonita elu on täitsa võimalik, kuid ma oleks ilmselt teisel arvamusel, kui mul oleks palju pikemad juuksed.

Juutuubis kargavad teinekord ette igasugused lollused ja üks neist oli liikumine "no-po". Nimelt väitsid eestkõnelejad, et šampooni pole üldse tarvis kasutada, sest loodus seisab ise selle eest, et juuksed oleks puhtad ja terved. See väide tundus nii absurdne, et selle paikapidavust lihtsalt pidi omal nahal järele proovima.