Mängu, kiiksu ja värve ehk Kunstniku ja looduse hullutavad hullamised

Näituse avamisel Rakvere teatri suures majas aina imestati: kuidas on võimalik olla samal ajal kunstnik, modell ja fotograaf ehk korraga nii pööraste ideede lennutaja kui ka elluviija? Kui idee tekib, pole lihtsalt pääsu – see tuleb ära teha. Sest enne ei saa kunstniku hing rahu. Nii lihtne või keeruline see ongi. Jonnakust, et jõuda tulemuseni, millega ise rahule jääb, tal jagub.