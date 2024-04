Contra meelitas pool Väike-Maarja gümnaasiumi peret endaga sportima

Väike-Maarja gümnaasiumi direktori Marje Eelmaa sõnul sündis jooksupäeva mõte üsna spontaanselt ja üsna kiiresti tehti see ka teoks. "Meil oli koroonaajast ootamas hulk medaleid ja mõtlesime, et mida nendega teha. Iga mõõduvõtu jaoks ei pea stopperit käima panema ja medali saab ka osalemise eest anda. Seejärel tekkis mõte, et küsiks Contralt medalitele mõne mõtte, mille saaks välja printida ja kleepsuga medalile lisada. Tahtsin, et nooremad õpilased ka osaleks, ja see oli meile endale ka suureks üllatuseks, et sisuliselt käisid täna jooksmas pooled kooli õpilased. Nad on nii tublid. Ma olen nii õnnelik nii laste kui ka selle jooksu enda pärast, et see nii hästi välja kukkus," rääkis Eelmaa.