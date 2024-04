Rakvere uue rulapargi projekt areneb sammhaaval edasi

Abilinnapea Paap ütles vestlusel, et tähtis on sõitjatega pargi plaanid läbi arutada, sest eesmärk on võimalikult läbimõeldud ning hea tulemus saada. Muudatused saadetakse Gruuvirampsi meeskonnale, kes töötab välja rulapargi kavandi lõpptulemuse.