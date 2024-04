Lähipäevil võib taevast tulla lumelörtsi

Ööl vastu neljapäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, põhjapoolsetes maakondades on võimalik ka lumi. Puhub kirde- ja idatuul, saartel ka põhjatuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur ulatub neljast külmakraadist kahe soojakraadini.

Neljapäeva ennelõunal on enamasti pilves ilm ja kohati võib veidi sadada. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja ilm on sajuta. Puhub ida- ja kirdetuul 3–9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 1–7 kraadi.