Kuidas teha vahet kuldnokal ja musträstal?

Lisaks nimetatud külalistele on Hõbemäelt sel kevadel jalarõnga saanud veel ka kõigile tuntud musträstas ja kuldnokk. Kuigi mõlemad linnud on Eestis väga tavalised, on paljudel inimestel siiski raskusi nende kahe eristamisega. Mõlemad isaslinnud on kevadel tumeda sulestiku ja kollase nokaga. Pulmarüüs kuldnokal on aga sulestikus heledad träpsud ja musträstal silma ümber kollane sõõr. Väga lihtne on neid kahte eristada liikumisstiili poolest. Kuldnokk astub ja musträstas hüppab. Isasel kuldnokal on emaslinnuga võrreldes väiksemad ja vähemad tähnid ning sulestik läigib rohekasvioletsemalt.