Fosforiiditeemaline küsitlus ei paista sugugi siiras välja

Virumaa elanike informeerimist ja küsitlemist kõnealusel teemal on lubatud mõnda aega, aga et see küsitlus juba käib ja vähemalt seni avaldatud info põhjal tõmmatakse sellele joon alla 30. aprillil, on paljudele kindlasti uudis. Jah, internetiküsitlus on veebist leitav, kuid selle leiab üles vaid siis, kui on teada, mida otsida, või siis istudki iga päev arvutis ja surfad võimalikel ja võimatutel lehtedel.