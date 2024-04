Kevadine linnaõhk on keskmisest kordades kahjulikum

Linnaõhk sisaldab mürgiseid peeneid tahkeid osakesi ja vingugaasi, mis tekib põlemisprotsessi tagajärjel. Sisenedes vereringesse ja kehasse, võivad need põhjustada raskeid terviseprobleeme, sealhulgas südamerabandust, insulti ja kopsuhaigusi. Lisaks suurendab kehva kvaliteediga õhk astma, allergiate ja teiste hingamisteede probleemide esinemissagedust.

Õhuseire andmetel on varakevadel linnaõhu reostuse kontsentratsioon 15–20 korda kõrgem kui keskmiselt. Tänavatel hakkab lendlema peen tolm, mille on tekitanud kuudepikkune naastrehvide kasutamine ja asfaldi hõõrdumine.

Linnas on suurimad süsihappegaasi õhku paiskajad sõiduautod, veoautod ja muud sisepõlemismootoriga sõidukid. Kevadtolmu peamine põhjustaja on aga naastrehvid, mida autojuhid on terve talve jooksul kulutanud ning mille peente osakestega tolm ilmade soojenedes tee pinnalt lendu läheb.