Rahatarkuse soovitused 65-aastastele ja vanematele

Kui kogutud rahatagavara on juba suurem ja lähiajal pole plaanis seda kulutada, on mõistlik paigutada säästud tähtajalisele hoiusele lisatootlust teenima. Karel Parve sõnul ei maksa pensioniikka jõudes täielikult loobuda investeerimisega seotud riskist – finantsturgudel kehtib reegel, et mida konservatiivsemad on investeeringud, seda madalam on oodatav tootlus. Aktsiaturud küll kõiguvad vastavalt majandustsüklitele üles-alla, aga võrreldes riskivabade kogumistoodetega on aktsiatel olnud pikas perspektiivis alati ka suurem tootlus.







Pensionifondide juures soovitab Parve tähele panna nende valitsemistasusid. Pensioniühistu Tuleva hinnangul on kõige levinum viga investeerimisel oma peamise vara hoidmine kõrge tasu ja kehva tootlusega fondis. Mõistlik on eelistada madalate tasudega indeksfondi. «Suur osa Eesti pensionäridest on otsustanud jätkata töötamist. Seni, kuni ollakse tööturul aktiivne, tasub jätkata kogumist kolmandasse pensionisambasse. See on maksude mõttes kõige kasulikum investeerimisviis, sest riik tagastab järgmisest aastast 22 protsenti tulumaksu seni, kuni fondi sissemaksed ei ületa 15 protsenti inimese aastasest tulumaksustatud brutosissetulekust ega ole üle 6000 euro,» selgitas ta. Kolmas pensionisammas on vabatahtlik ja sinna saab teha sissemakseid just nii palju, kui keegi ise soovib.



Ka kodulaenu võtmine ei ole vanemas eas välistatud. «Kui laste välja kolides väheneb ruumide vajadus või soovitakse vahetada elamine uue kodu vastu, mida oleks lihtsam ja soodsam ülal pidada, on hea teada, et kodulaenu on võimalik saada ka vanemas eas. Üldjuhul on pangad seadnud kodulaenu saajate vanusepiiri 21 ja 75 aasta vahele, mis tähendab, et laenuvõtja ei või olla noorem kui 21-aastane ning laenu lõppedes vanem kui 75-aastane. Selline praktika on turul olnud juba paar aastakümmet ja siin on olnud suunanäitajaks keskmiselt elatud aastate statistika,» rääkis Parve. Samas on keskmine eluiga ja tervena elatud aastad olnud pidevas kasvutrendis ning tasub nõu pidada laenuhalduriga, kes võib pakkuda erandit.



«Samuti saab pensionile jäädes pikendada kodulaenu lepingu tähtaega ja nii laenumakse kuutasusid alandada. See on võimalik, kui lepingusse kaasatakse näiteks poeg, tütar või noorem elukaaslane,» selgitas Karel Parve.