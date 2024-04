Neljast laekunud ettepanekust kvalifitseerusid kolm, mis lähevad peagi rahvahääletusele.Soovitud on rajada jalgrattaõpperada, liuväljak ja uuendada Kihlevere võrkpalliplatsi.

Jalgratta õpperada tuleks Kadrina alevikku. See koosneks erinevatest raja piirjoontest ning elementidest, mis imiteerivad liikluses ettetulevaid takistusi. Ettepaneku maksumus on 14 970,00 eurot ja elluviijaks on Kadrina Vallavalitsus.