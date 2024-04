Käsipallinoored omandasid mängutarkust Lõuna-Korea meestekoondise peatreeneri käe all

2006. aastal sündinud väravpallureid juhendasid Toomas Heinla, Aron Jaanis ja Indrek Lillsoo. Selle vanuseklassi noormehed valmistuvad augusti keskel toimuvaks finaalturniiriks. "Eks oleme hetkel natukene raskes seisus. Eelmisel nädalavahetusel toimunud A-klassi ning laupäeval algava Balti liiga tõttu on meil mõned eemalejääjad. Kuigi suur osa põhituumikust on puudu, annab see võimaluse kontrollida hetkel koondise piiri peal olevaid mängijaid ning vaadata nende valmisolekut suve eel," rääkis Heinla enne laagrit.