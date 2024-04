Tasulise parkimise algus Võsul lükkub suure tõenäosusega suvekuusse

Tasuline parkimine Võsul hakkab esialgu puudutama aleviku keskosa, samuti hiljuti rajatud rannaparklat. Esmalt oli vallal plaan Võsul parkijatelt tasu küsida 15. maist 15. septembrini, kuid hankedokumentidega tegelemine ja uue korra peensuste väljatöötamine on tinginud selle, et Haljala vallavalitsus esitab uuel nädalal volikogule ettepaneku alustada tasulise parkimisega 10. juunist.

Haljala valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner rääkis, et majanduskomisjon on vallavalitsuse ettepaneku juba ühel häälel heaks kiitnud ning uuel nädalal saab selle üle hääletada vallavolikogu. "Teenuse osutaja leidmisega on läinud plaanitust kauem aega, kuna hankedokumendid vajasid ettevalmistust ning kõik küsimused pidid saama vastused," kommenteeris Kerner.