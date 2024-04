Lõppes kaitseväe ja liitlasüksuste õppuseseeria Ymir ja Bold Bugle

"Õppus pakkus väga väärtuslikku kogemust, integreerimaks omavahel Suurbritannia ja Prantsusmaa sõdureid, luues neist tugeva ning ühtse ühendrelvaliigina toimiva üksuse 1. jalaväebrigaadi raamistikus, mis on võimeline tegutsema kõrge intensiivsusega lahingus. Õppus oli hästi korraldatud ja pakkus suurepäraseid treeningutingimusi kõigile kolmele NATO liitlasele," rääkis Tapal paikneva liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant Buchan-Smith Kempley.

1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid said võimaluse treenida jalaväekompaniisid, nende tegutsemist koos toetusüksustega ning tõsta sõdurite väljaõppe taset.

"Nii jao, rühma kui ka kompanii tasemel on olnud palju edasiminekut. Areng on olnud hüppeline, sest pikemalt koos metsas olemine tugevdab ja arendab meeskonnatööd. Õppus on olnud edukas," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni jalaväekompanii kompaniiülem nooremleitnant Markus Kalev Kitter.