Riigikohus tegi otsuse Tapa valla ja soojatootja tülis

Riigikohtu halduskolleegium selgitas, et valla eelnimetatud otsuse näol oli tegu esimese sammuga pikemast protsessist ja see pidi algama N.R. Energy OÜ-ga sõlmitud rendilepingute lõppemisest. Otsus tähendas, et OÜ Tapa Vesi ja Tapa vallavalitsus pidid asuma tegema edasisi toiminguid, et volikogu otsuses väljendatud tahet – et OÜ Tapa Vesi tegutseks võrguettevõtjana – ellu viia.