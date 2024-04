Tallinna linnavalitsuse sisekontroll uurib Erki Savisaare töölepingut

Tallinna Loomeinkubaator võttis Erki Savisaare tööle mullu sügisel Poldri 3 renoveerimisprojekti nõrkvoolutööde nõustajana, kirjutab ERR . Tallinna uus linnavalitsus on algatanud sisekontrolli juurdluse olukorra tagamaade selgitamiseks.

Novembri lõpus, kui leping sõlmiti, oli Savisaar ka Tallinna linnavolikogu liige, Tallinna Loomeinkubaator on aga Tallinna linnavalitsuse rahastatud ja keskerakonna liikme Anu Lõhmuse poolt juhitud sihtasutus.

Anu Lõhmus selgitas ERR-ile, et Savisaar palgati avaliku konkursi järel, lisades, et Savisaare parteiline kuuluvus ei mänginud valikut tehes mingit rolli ja ta ei saanud kelleltki suunist mitte ühegi konkreetse inimese kaasamiseks.

Erki Savisaar ütles ERR-ile, et otsis möödunud aasta sügisel tööd ja kandideeris erinevatele kohtadele, kuniks otsustas inkubaatori konkursist osa võtta ja ka tööle sai.

2. novembril valitigi Erki Savisaar Vinni vallavanemaks. ERR-ile ütles ta, et jätkas oma sõnul umbes poole kohaga ameti pidamist ka Tallinna Loomeinkubaatoris ja Vinni valla juhtimist see ei seganud.

Tallinna linnapea, sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski kinnitas ERR-ile, et Savisaare palkamine tekitab tal küsimusi. "Ma ei oska täna kommenteerida, kas ja mis mahus lugupeetud linnavolinik nimetatud töid tegi. On võimalik, et Erki Savisaar oli tõesti parim nõrkvooluspetsialist turul. Olen palunud linna sisekontrollil selle lepingu asjaolud selgeks teha," vahendas rahvusringhääling Ossinovski sõnu.