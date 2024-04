Väike-Maarjas joosti Lurichi auks

Jooksu üldvõitjad said auhinnaks kohalikust paekivist Lurichi kujutisega rändauhinna, millele igal aastal jäädvustatakse võitnud võistkonna nimi.

Ürituse eestvedaja, Väike-Maarja gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Raiko Ramul oli vahetult pärast sündmust rahulolev. "Rõõmustav on see, et vaatamata jahedale ilmalale oli üritusel palju võistlejaid ja kaasaelajaid," jagas muljeid Ramul, kes ka ise õpetajate võistkonna eest võistlustules oli. "Tunnetasin rajal mõnusat ja sportlikku õhkkonda," lisas ta ning tänas sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuse töötajaid, piirkonna politseinikke ja Kristiine Parti, kes aitasid kaasa Lurichi jooksu korraldamisele.