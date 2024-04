Muuseumiöö programm kõneleb vabadusest

"Muuseumiööl vabadusest rääkides keskendume ka sõnavabadusele, väljendusvabadusele, isikuvabadusele, usuvabadusele, poliitilisele vabadusele jne. Näiteks on muuseumiöö programmiga liitunud verivärske keelatud kirjanduse muuseum, mille programm tuletab meelde, et meil Eestis on vabadus kirjutada ja lugeda piiramatult erinevat kirjandust. Muuseum annab aga ülevaate raamatutest, mis on maailma eri paigus olnud erinevatel perioodidel mitmesugustel põhjustel keelatud," tutvustas Viltrop programmi ühte konkreetset osa.