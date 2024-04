Nädala kaja: fännisektor kuulub tõelistele fännidele

Vastupidist teed on läinud Kadrina Karud, kes Prantsuse sõdureid omal kulul edasi-tagasi mängudele veavad, nagu ütles Kristo Saage 5. aprillil Delfile. Ärge saage valesti aru, see on ülimalt vägev, mida need mehed teevad, aga see ei ole orgaaniline. Minu enda suhtlusest paari sõduriga tuli ilmsiks, et neil polnud õrna aimugi, mis liigaga on tegemist, kes on Karude peatreener ja kus Kadrina üldse asub. Nagu üks sõdur mulle ütles: "We are here to have a good time" (ingl k me oleme siin selleks, et mõnusalt aega veeta). Paari kuu pärast on need prantslased oma rotatsiooni NATO eFP lahingugrupis lõpetamas ja lähevad tagasi koju. Tulevad järgmised, neid saab samuti bussidega Rakverre vedada, aga kas see on siis see fännikultuur, mida ihkame?