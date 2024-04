Käisin vaatamas «Metamorfoosi» *

«Me kõik oleme väsinud, meil kõigil on probleemid, see läheb üle.» Valgusemäng, vali muusika ja üleüldine atmosfäär laval annab selle suurepäraselt edasi. Mentaalsed probleemid on täpselt sama intensiivsed kui füüsilised. Ärijuht sümboliseerib minu jaoks paljusid 21. sajandi õpetajaid ja tööandjaid. Ükskõikne käitumine ja empaatiavõime puudulikkus. Just konservatiivse mõtteviisiga inimesed, kes ei usu, et depressioon on «päris haigus», peaksidki seda vaatama minema.