Poolamets tuleb Rakverre Grossi arendust pidurdama

"Ega me praegu ei tea, kas umbusaldamine läheb läbi või mitte, aga loodame, et linnavalitsus võtab meid kuulda. See on selge signaal, et midagi on valesti tehtud," rääkis Poolamets.

Poliitiku peamine etteheide Rakvere linnavalitsusele on see, et omavalitsus ei täida õigusakte. "Tulemas on suur arendus. Grossi keskuse teema on väga tõsine. Linn on selgelt arendaja selja taga ja linnast lihtsalt ei hoolita. Sellise arenduse jaoks tuleks ikkagi teha avalik konkurss, sest see mõjutab linna ja selle arengut veel 50-60 aastat ning selle tõttu tuleks teha ka maksimaalseid pingutusi, et saaks hea tulemuse. Lisaks on tulemas kohalike omavalitsuste valimised ja linnavolikogusse on vaja jõudu juurde panna ning olla kõige aktiivsem fraktsioon."