Viru Folk toob Käsmu Alpide eredaimad tähed

Seitsmeteistkümnendat korda toimuv Lääne-Virumaa tähelepanuväärseim muusikafestival Viru Folk on seni oma teemaaastatel käsitlenud oluliselt põhjapoolsemate piirkondade kultuuri, kui on tähelepanu keskmes tänavu. Aga et Alpid on eestlastele tuntud eelkõige tänu suusatamisele, sobib see piirkond kenasti Viru Folgi teemapaketti.