Galerii ⟩ Karude juht Raivo Tribuntsov: vaadake, mis siin toimub, kuhu meil veel edasi minna on?

"Ma loodan, et need mehed jätkavad minuga uuel hooajal, sest ma olen oma hinge neile andnud ja nemad mulle". Klubijuht kinnitas, et kindlasti jätkatakse esiliigas ja meistritiitliga kaasnevat võimalust, tõusta meistriliigasse, Karud ära ei kasuta. "Vaadake, mis siin toimub, kuhu meil veel edasi minna on? Viimati oli selline hulk rahvast 2010. aasta Tarva finaali ajal," ütles klubijuht.