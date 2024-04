Kadrina Karude liider võib siirduda välismaale

Küsimuse peale, kui raske oleks Anistet ka järgmine hooaeg Karude tiimis hoida ütles Tribuntsov, et üldse mitte. "Janar käib tööl, mina toetan teda kütusega," rääkis klubi juht. " Alles üleeile (kolmapäeval – K.V) tuli ja küsis mult, et kas ma ühe paari tosse võin veel võtta. Ütlesin talle, et sina tohid".

Karude tiimiboss tunnistas, et Aniste on jäänud nii-öelda seisvasse vette ja teinekord ei tunne me oma talente ära. "See, mis ta täna siin tegi, ma loodan, et te kõik saate aru, ta on midagi enamat, kui lihtsalt esiliiga. Kõik, mis me teeme koos, ta naudib seda, aga kinni ma teda ei hoia," kinnitas Tribuntsov peale esiliiga finaalmängu.