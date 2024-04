Suurem õnnetus suudeti ära hoida ja kahjukannatajaks on vaid korteriperemees, kes jäi ilma oma lõunasöögist.

Joobetunnustega korteriperemees, kes ise väitis end küll kaine olevat, rääkis Virumaa Teatajale järgmist: "Tähendab, oli selline olukord, et hakkasin süüa tegema. Ütleme, et panin pliidile toidu sooja. Lihtsalt väsisin ära ja mõtlesin, et viskan pikali. Aga tuba läks kärssama."