Video ⟩ Ansambel Eleegium üllitas Rakvere rokipubis üles võetud muusikavideo

Möödunud nädalavahetusel sai avalikuks ka bändi tuttuus muusikavideo, mis võetud üles just samal plaadiesitluskontserdil Rakveres. Mõistagi võib videos kohata hulgaliselt Rakvere kohalikke rokisõpru. Vaata järele!

Ansambel Eleegium on mõjutusi saanud mitmelt tuntud tegijalt, nende hulgas on kodumaine Ultima Thule, aga inspiratsiooni on saadud ka legendaarselt ansamblilt Megadeth.