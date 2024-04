Kiitsaku sõnul on esmaspäeval pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, sekka tuleb ka lund, kohati on sadu tugev. Paiguti tuiskab. Mõnel pool sajab sooja frondi ees esialgu ka jäävihma.

Ida poolt alates muutub sadu vesisemaks, sest soojem õhk tungib peale kõrgemates õhukihtides. Külmem õhk surutakse lääne poole. Puhub põhjatuul 5–11, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10–15, puhanguti kuni 21 m/s, õhtul tuul nõrgeneb ja pöördub loodesse. Õhutemperatuur on 0..+5 °C. Teedel on libedaid lõike. Lörtsi- ja lumesajus on nähtavus piiratud.