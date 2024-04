Aru karjääris plaanitav tehnoloogiline uuring ei tähenda veel laiaulatuslikku kaevandamist

Vassiljev väljendas kohtumisel muret, et fosforiidi kaevandamise teemaga minnakse liialt kiiresti edasi ja maaametist oli tulnud signaal, et Rakvere vallas pikka pidu pole. Maksimaalselt olevat aega viis aastat ja siis hakatakse juba fosforiiti kaevandama. "Nüüdseks oleme olukorras, et me ei tea, keda uskuda ja keda mitte uskuda," lausus Vassiljev. "Kas uskuda poliitikuid või akadeemikuid? Valla territooriumist 85 protsenti on kaetud riigi huviorbiidis olevate maavaradega. Aidake meil selgeks teha, et kuidas me ellu peame jääma."