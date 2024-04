Päästeamet kutsub liiklejaid ettevaatlikkusele

Täna toob sajuala liikumine lääne suunas kaasa teeolude halvenemise Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis. Paiguti muudab tugev lörtsisadu liiklusolud keerukaks. Samuti valitseb jäävihma tekke oht. Teepindade temperatuurid on nullilähedased ja sademed muudavad teed äärmiselt libedaks. Paljudel sõidukitel on all juba suverehvid, see kasvatab liiklusõnnetusse sattumise riski. Talvised olud püsivad kogu selle nädala, mistõttu palume liiklejatel suverehvidega sõitmist vältida.