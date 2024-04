Liiklustalgud ⟩ Kiiruse ületajad üritasid totrate põhjendustega end välja vabandada

Rakvere politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Toivo Grünberg ütles, et üldjoontes möödusid liiklustalgud Lääne-Virumaal rahulikult. "On hea meel näha, et valdav enamus juhte ei vajuta liiga agaralt gaasipedaali ning sõidavad korralikult. Viisime läbi osade juhtidega ennetavad vestlused, ent 14 juhti pidid enda kukrut kergendama. Lisaks kiirusele fikseerisime talgute ajal ka muid liiklusalaseid rikkumisi," rääkis ta.

Vabandusi leiti kiiruseületamise kohta mitmesuguseid: kellel oli kuhugi tohutult kiire ja kes kogemata vajutas liiga palju gaasi. "Lisaks sõnas üks rikkuja, et kiirustas seetõttu, et naine käskis kiirelt koju tulla. Mistahes vabandus ei ole piisav, et seada ohtu enda ja teiste elu liikluses. Kiirusepiirangud on põhjusega, mitte kellegi kiusamiseks pandud. Palun järgime piirkiirust ning jõuame kõik turvaliselt koju," sõnas Grünberg.