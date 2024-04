Kiri: (Sellest) mõnusast elust ei tea (küll) õpetaja midagi

Viimasel ajal on avaldatud arvamusartikleid, et õpetajad ei vaja palgatõusu, et praegusest palgast täiesti piisab elumõnude nautimiseks. Sellega muditakse õpetajaid ja üldsust selles suunas, et õpetajate palgatõusu ei tule ja pikaajalist palgalepet ei suudeta sõlmida. Arstidel on see õnnestunud. Nende palk tõusis eelmisel aastal 20 ja sel aastal 10 protsenti. Ka õpetajad vajavad kindlustunnet.