Lume-, lörtsi- ja vihmasadu jätkub

Homme õhtu poole jääb sadu harvemaks. Tuul on tugev, puhub öö hakul põhjast ja loodest, pärast keskööd pöördub järk-järgult läände ja edelasse, päeval on puhanguid 15, rannikul 17, Soome lahel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -1..+2°C, päeval 0..+4°C.