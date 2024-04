Jüri Ratas Tapa sõjaväelinnakus: "Eesti sõduri peamine ülesanne on Eesti kaitsmine."

Näeme, et sõjavanker sõidab Euroopas oma rasket sõitu. Euroopas käib sõda, kus agressor Venemaa on alustanud täiemahulist sõda. Selle sõja algus viib meid tagasi aastasse 2014. Kui me enne kasutasime sõnu, et see on muret tekitav, tõsine, siis nüüd tunnetame sõda, kus võitlus käib kahe poole vahel. Kus üheks arusaamaks on reeglitel põhinev maailmakord, mis toetub rahvusvahelisele õigusele ja teisalt väär arusaam, et see kellel on jõud ja soov see võib rünnata, hävitada, tappa. Selle vastu peame mitte ainult seisma, vaid ka astuma ja ühiselt tegutsema.