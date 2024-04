Väike-Maarjas austatakse keeleauhinna laureaati Hando Runnelit

Hando Runnel on ligikaudu 60 raamatu autor, nende hulgas on umbes 40 luulekogu. Tema luuletuste arvu on aga peaaegu võimatu öelda. Runneli luule kaudu on keelde tulnud sellised väljendid nagu "ei saa me läbi Lätita", "maa tuleb täita lastega" ja paljud teised. "Eesti mõtteloo" sarja peatoimetajana on Runnel teinud kolme kümnendi jooksul rahvale taas kättesaadavaks paljude keeleinimeste tööd.