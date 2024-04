Heitlik kevad mängib taimekasvatajatele vingerpussi

Virumaa põldudel on olukord siiski kontrolli all ning need taimed, mis talve üle elasid hakkasid kasvama. Selles palju kellelgi talvekahjustusi oli, said põllumehed soojemate ilmadega juba ise veenduda. Et täpsemat ülevaadet saada, tuleb päris kevad ära oodata, sest taim põllul või aias on vaikne ning tema ei ütle ja välja ei näita, kas tal on hea või halb.