Mis lugu selle taga on – olete pärit Võru kandist, aga koor, millega seotud olete, on sootuks Virumaal?

Ma olen jah pärit Võrumaalt, väikesest alevikust nimega Väimela. See asub umbes viis kilomeetrit Võrust. Paljud on naljatanud selle üle, et teen Virumaa poistekoori, aga oleksin pidanud tegema Võrumaa poistekoori. Rakverre ja Virumaa Poistekoori juurde sattusin iseenesest ühe teise võruka kaudu – pikaaegne Virumaa Poistekoori dirigent Kuno Kerge kutsus mind, algul ainult appi Virumaa Poistekoori juhatama, ja nüüd siis juhatan ka Virumaa noorte meeste koori.