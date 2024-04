Suumani Sassi autoportree kahe muusaga

Kusagil siinsamas, silmapilgu kaugusel on Simuna kui Suumani Sassi lapsepõlvemaa, hiljem ka Vilsandi, ehkki luulekogu «Meil siin Hüperboreas» (1980) jääb fookusest kõrvale, see luulelavastus on juba olnud, Tõnu Õnnepalu luuleteatris Teatro Poetico, festivalil «Draama 2014».